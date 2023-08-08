Московских строителей и их семьи пригласили на профессиональный праздник в "Лужниках"

Мероприятие состоится 12 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Профсоюз строителей Москвы проведет спортивный праздник для сотрудников отрасли и их семей в "Лужниках" 12 августа. В северном спортивном центре комплекса пройдут соревнования по легкой атлетике, мини-футболу и волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, а также семейные эстафеты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

Старт мероприятиям даст торжественный марш-парад представителей организаций - лидеров строительной отрасли.

"Ежегодно столичный профсоюз строителей готовит масштабную программу профессионального праздника. Так, при поддержке и совместно с Московской федерацией профсоюзов и комплексом градостроительной политики и строительства Москвы, мы выражаем благодарность людям, которые ежедневно трудятся над созданием комфортных условий жизни для миллионов жителей. В этот раз мы проведем спортивные мероприятия для строителей в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума", - сказал председатель профсоюза строителей Москвы Валерий Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что более 3,5 тыс. специалистов и их семьи, ветераны отрасли смогут принять участие в различных состязаниях, понаблюдать за выступлениями атлетов, отдохнуть и провести время вместе. Победителей и призеров спортивного праздника в личном зачете наградят медалями и памятными призами, а лучших в командном зачете - кубками и грамотами. Юных участников семейных эстафет отметят подарками.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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