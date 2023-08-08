График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменится 12-13 августа

Изменения в расписании связаны с подготовкой инфраструктуры к запуску МЦД-3

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 и 13 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 02:00 мск 12 августа до 02:00 мск 14 августа в связи с подготовкой к запуску МЦД-3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов: часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки; интервалы движения поездов будут увеличены в течение дня до 40 минут, до Казанского вокзала поезда будут ходить с интервалами до 20 минут; часть поездов проследует от и до станции Перово", - значится в публикации.

Пассажирам рекомендуют для поездок в центр не пользоваться станцией Выхино, где и так большой пассажиропоток. "Со станции Косино Казанского направления пересаживайтесь на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до "Нижегородской", где есть пересадка на БКЛ (Большую кольцевую линию метро - прим. ТАСС). Еще со станции Косино есть пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии [метро]. Также можно пользоваться наземным транспортом: от станции Перово Казанского направления ходят маршруты до станции "Перово" Калининской линии метро, Андроновки и Шоссе Энтузиастов МЦК, а также до транспортного узла "Нижегородская", - предложили альтернативные маршруты в департаменте.

Там отметили, что изменения в графике движения поездов нужны для подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3. "График движения можно посмотреть на сайте перевозчика [ЦППК]", - заключили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже источник, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил ТАСС, что инфраструктуру МЦД-3 планируют подготовить к 15 августа.