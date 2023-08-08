В лесах Байкала площадь очагов насекомых-вредителей снизилась за год на 4 тыс. га

Лесовосстановительные работы в 2023 году провели на площади 8,8 тыс. га, что полностью перекрывает погибшие территории

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Площадь байкальских лесов, пораженных вредными насекомыми и заболеваниями, снизилась по сравнению с 2022 годом на 4,3 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Предварительные результаты мониторинга показали улучшение ситуации в борьбе с лесными насекомыми-вредителями, площадь их очагов снизилась на 4,3 тыс. га в сравнении с прошлым годом и сейчас составляет 48,3 тыс. га", - говорится в сообщении.

Всего на Байкальской природной территории выявлено около 2,8 тыс. га погибших лесных насаждений, поврежденных лесными пожарами прошлых лет. Более 2,6 тыс. га от этого количества приходится на Бурятию. Лесовосстановительные работы в лесах Байкала в 2023 году проведены на 8,8 тыс. га, что полностью перекрывает площадь погибшего леса.

"В первом полугодии 2023 года оценка состояния лесов Байкала проведена дистанционным способом на 5 млн га, натурно обследовано более полумиллиона га - свыше 580 тыс. До конца года спецэкспедиции обследуют еще порядка 2 млн га труднодоступной местности. Состояние лесов на оставшейся части лесного фонда Байкальской природной территории, порядка 20 млн га, планируется оценить до конца года с помощью космоснимков", - уточнила глава управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Байкальская природная территория занимает 38,6 млн га, из них к землям лесного фонда относится 26,8 млн. На этой территории с 2019 года сотрудники Рослесозащиты (подведомственное учреждение Рослесхоза) проводят государственный лесопатологический мониторинг в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал".