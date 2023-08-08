В России на медицинских специальностях обучаются студенты из более 140 стран

Как уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко, российские дипломы признаются в других государствах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Студенты из более 140 стран обучаются на медицинских специальностях в российских вузах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Российской газете".

"Российские медицинские вузы сегодня являются одними из флагманов системы высшего образования. Идет переоснащение, растет практикоориентированность, применяются новейшие образовательные технологии. Некоторые из вузов вообще становятся исследовательскими центрами со своими инжиниринговыми центрами и целыми производствами. И талантливым студентам есть где проявить себя. Недаром студенты более, чем из 140 стран приезжают к нам получать медицинское образование. Сегодня более 70 тыс. студентов в России - будущие иностранные врачи и провизоры. Есть те, кто после окончания уезжает домой. Есть те, кто остается. И такая возможность для них тоже есть", - рассказал он.

Мурашко уточнил, что российские дипломы признаются в других странах. "Никто ничего не блокировал. Российское образование абсолютно конкурентно. Да, где-то нужно сдать дополнительные экзамены, но большинство стран принимают наши дипломы", - сказал он.

В целом министр оценил российское здравоохранение в мировом рейтинге на четыре с плюсом по пятибалльной шкале. "Поясню, почему четыре. Потому что период пандемии четко позволил сравнить системы здравоохранения в разных странах. Насколько они устойчивы, стабильны. Насколько они могут обеспечивать большому объему пациентов помощь. В том числе, какое количество услуг они способны оказывать бесплатно. Это успех государства. Реальный успех", - объяснил он.

По его словам, российская система здравоохранения и ее специалисты - высококлассные. "Почему плюс? Потому что система движется вперед. У нее реально есть потенциал. Сегодня показатель ожидаемой продолжительности жизни растет", - отметил министр.