В Белгороде закроют последний пункт выдачи гуманитарной помощи

Решение о закрытии приняли из-за существенного снижения спроса, уточнил мэр

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Последний пункт выдачи гуманитарной помощи жителям приграничных районов Белгородской области, которые были эвакуированы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), закроется в Белгороде после 10 августа. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Из-за существенного снижения спроса приняли решение закрыть пункт выдачи гуманитарной помощи в ДС "Космос". Последний день работы - 10 августа", - написал он.

Пункт выдачи гуманитарной помощи во дворце спорта "Космос" работал более двух месяцев, за это время волонтеры выдали почти 33,5 тыс. различных наборов: продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии. По словам Демидова, в последние дни поток жителей Шебекинского округа и других муниципалитетов, которым здесь оказывалась поддержка, сократился в десятки раз. "За вчерашний день, например, выдано всего 28 продуктовых наборов (на старте их число составляло до 4 тыс. за день)", - отметил глава города.

В конце июня закрылись пункты в культурном центре "Октябрь" и ТЦ "Пять звезд", а в середине июля - в Центре молодежных инициатив. Выдача гуманитарной помощи продолжится на территории муниципальных районов Белгородской области.