Российские военные почтили память погибших в Цхинвале в 2008 году миротворцев

Они возложили цветы к памятнику Герою России Денису Ветчинову и стенам разрушенной казармы военного городка

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные в Цхинвале почтили память миротворцев, погибших в августе 2008 года, возложили цветы к памятнику Герою России майору Денису Ветчинову и стенам разрушенной казармы военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В памятных мероприятиях, посвященных 15-й годовщине трагических событий, приняли участие представители командования 58-й армии, личный состав военной базы. В Цхинвале состоялся траурный митинг, военнослужащие ЮВО возложили цветы и венки к памятнику Герою России майору Денису Ветчинову и стенам разрушенной казармы военного городка, где в августе 2008 года приняли на себя первый удар российские миротворцы", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, военная база ЮВО является гарантом мира и стабильности в регионе.

Ранее во вторник президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил Медалью "Защитнику Отечества" посмертно военнослужащего 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Алексея Иванова, который погиб в Цхинвале в августе 2008 года. Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, награду президент передал отцу героя.

В Южной Осетии 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.