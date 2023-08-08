В Москве учредили премии для призеров Открытого чемпионата столицы по кибатлетике

Размер выплаты за первое место составит 1 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти учредили премии победителям и призерам Открытого чемпионата Москвы по кибатлетике, первый чемпионат пройдет с 24 по 27 августа. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение об учреждении ежегодных премий мэра Москвы победителям и призерам Открытого чемпионата Москвы по кибатлетике. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Первый Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет с 24 по 27 августа 2023 года в рамках Форума ассистивных технологий "Город безграничных возможностей". Место проведения - павильон № 37 на ВДНХ, площадка Центра ассистивных технологий "Феникс". В соревнованиях могут принять участие как отдельные участники, так и команды.

Отмечается, что кибатлетика - соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерстве владения техническими средствами реабилитации в таких дисциплинах, как протезы рук, бедра и голени, электроколяски, тифлотехника, нейроинтерфейсы, экзоскелеты.

"В программе - соревнования по следующим дисциплинам: протезы рук, бедра и голени - прохождение специализированной трассы с выполнением различных заданий (например, открыть банку, развесить одежду на прищепках, взять бытовые предметы и так далее); электроколяски - прохождение трассы с препятствиями, имитирующими городскую среду; тифлотехника - прохождение трассы с использованием специализированных технических средств для незрячих и слабовидящих людей; нейроинтерфейсы - соревнование по управлению виртуальными объектами с помощью нейрогарнитуры - устройства, позволяющего обрабатывать сигналы головного мозга и переводить их в специальные команды для внешнего объекта (например, для гоночной машины в нейроигре); экзоскелеты - прохождение трассы с препятствиями", - перечисляется в материале.

По итогам соревнований жюри определит победителей и призеров в семи номинациях. Размер премии за первое место составит 1 млн рублей, за второе место - 500 тыс. рублей, за третье место - 250 тыс. рублей. В случае командного участия премия распределяется в равных долях между участниками команды. Подать заявку на участие в Открытом чемпионате по кибатлетике могут жители Москвы, других регионов России, а также иностранные граждане.