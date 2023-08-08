Минтруд планирует увеличить число пилотных регионов по реабилитации детей с инвалидностью

Сейчас в него входят Свердловская и Тюменская области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минтруд России предлагает увеличить с двух до шести число регионов, которые участвуют в пилотном проекте по реабилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтруд России предложил увеличить число регионов-участников пилота по реабилитации детей с инвалидностью с двух до шести. Со следующего года в число участников предлагается включить Калужскую, Рязанскую, Омскую области и Удмуртскую Республику. Пилотный проект предлагается продлить до 2030 года", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что сейчас в пилотный проект входят Свердловская и Тюменская области. В нем участвуют дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, как в полустационарной, так и в стационарной - с проживанием и питанием как для самого ребенка, так и для сопровождающего.

"Пилот по комплексной реабилитации детей с инвалидностью, который стартовал в Свердловской и Тюменской областях, проводится уже второй год. В рамках пилота отрабатываются подходы и механизмы, которые нужны для тиражирования такой системы. С момента старта пилота курс по комплексной реабилитации прошли более 1,7 тыс. детей. Промежуточные результаты пилота в двух регионах показали свою эффективность, благодаря чему мы сможем расширить географию этого проекта", - процитировали в пресс-службе замглавы Минтруда России Алексея Вовченко.

В министерстве напомнили, что реабилитационные услуги в рамках пилота оказываются по электронному сертификату. С момента старта пилота оформлено уже более 3,9 тыс. электронных сертификатов на сумму свыше 407 млн рублей. "Пилотный проект поможет создать и тиражировать комплексную современную и эффективную систему реабилитации и восстановления способностей детей с инвалидностью к бытовой, общественной и профессиональной деятельности", - рассказали в министерстве.

Работа организовали в специальных центрах, где ребят с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома, на улице. Также помогают сформировать необходимые бытовые навыки, проводят занятия по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре. Родителей консультируют, как лучше адаптировать квартиру или дом к нуждам ребенка, помогают с вопросами использования технических средств реабилитации, пояснили в Минтруде.