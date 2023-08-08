На востоке Москвы изменят автобусный маршрут в связи с запуском станции МЦД-3

Изменения вступят в силу с 12 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Автобусный маршрут № 787, курсирующий от ж/д станции Перово до девятого микрорайона Кожухово в Москве, скорректируют в связи с запуском станции Косино МЦД-3. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на городской департамент транспорта.

"К открытию МЦД-3 Косино изменится автобусный маршрут № 787, который станет более удобным для пассажиров", - сказали в префектуре. В частности, автобусы пойдут через центр района по улице Татьяны Макаровой и будут подъезжать к МЦД-3 Косино, благодаря чему жителям будет удобнее ездить до МЦД.

"Изменения вступят в силу с 12 августа", - заметили в префектуре. Здесь также напомнили, что автобус № 787 проходит по маршруту через районы Косино-Ухтомский, Перово, Новогиреево и Вешняки.