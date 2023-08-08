Москвичей предупредили о ливнях и грозе 9 августа

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кратковременные дожди, местами ливни, гроза, порывы ветра ожидаются в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили в непогоду.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области с 09:00 до 21:00 среды из-за дождя, порывов ветра и града.