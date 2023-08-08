Блокадникам выплатят по 50 тыс. рублей к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Выплата полагается обладателям медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда", проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект указа, в соответствии с которым награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтрудом по поручению президента подготовлены проекты указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Соответствующие проекты размещены для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что выплата полагается обладателям указанных медалей, проживающих в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Численность получателей составит 62 598 человек.

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие его освобождения от блокады.

Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в городе и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1,5 млн человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тыс. человек, без крова остались 716 тыс. жителей города.