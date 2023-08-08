В Коми сняли карантин по птичьему гриппу

Ограничительные мероприятия вводились на отдельных территориях Сыктывдинского района и Сыктывкара

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу сняли в Сыктывкаре и соседнем Сыктывдинском районе Республики Коми. Соответствующий указ главы республики размещен на портале правовой информации региона.

"Отменить ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях Сыктывдинского района и Сыктывкара", - говорится в тексте документа.

Карантин вводился 5 июля из-за обнаруженного очага в Сыктывдинском районе. Ветеринары провели два этапа дезинфекции, в отобранных пробах у птицы из частных подворий вирус не подтвердился, проведена вакцинация птицы.

Всего в регионе с мая этого года было выявлено четыре очага птичьего гриппа после обнаружения трупов чаек. Карантины по всем очагам сняты. Усилены меры по предотвращению и распространению заболевания на АО "Птицефабрика Зеленецкая", крупнейшем птицеводческом хозяйстве региона, расположенном в Сыктывдинском районе Коми.