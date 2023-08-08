В горах Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

Размеры объекта в основании составляют 36 кв. м

МАГАС, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили на территории одного из башенных комплексов в горном Джейрахском районе республики неучтенную ранее боевую башню, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

"По результатам проведенного осмотра, в рамках плана работы по выявлению и учету ранее не учтенных памятников архитектуры, сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника на территории архитектурного комплекса "Ний" выявлена ранее не учтенная боевая башня. Памятник архитектуры расположен в восточной стороне комплекса", - говорится в сообщении.

Размеры башни в основании составляют 36 кв. м, а сохранившаяся высота - 4,5 м почти в один ярус.

"Башня расположена в отдельном замковом комплексе, к нему со всех сторон примыкают разрушенные и разрушенные до основания жилые строения. На северной стороне объекта частично сохранился дверной проем на второй ярус. Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сведения о выявленном объекте будут направлены в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

Расположена достопримечательность в Джейрахском районе. Комплекс представляет собой ансамбль из нескольких высоких строений. Пять из них имели боевое назначение, a 13 - жилое. В состав комплекса также входит небольшой некрополь из 14 склепов.