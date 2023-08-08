Вильфанд заявил, что в Москве наблюдались "египетские ночи"

Научный руководитель Гидрометцентра России добавил, что жара вернется в город и в ночь на 12 августа воздух будет прогреваться до плюс 17-21 градуса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Воздушные массы из Египта обусловили в Москве очень жаркие ночи в последние дни. "Египетские ночи" вернутся в столицу в субботу, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Последние три ночи были очень жаркими - температура от 19 до 23 градусов. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на субботу воздух будет прогреваться до плюс 17-21 градуса. "Но жаркие ночи вернутся всего лишь на один день, затем циркуляция изменится, температура резко упадет. Днем будет плюс 23-24 градуса и более дождливо", - отметил он.