В Вологде рекультивируют десятилетнюю несанкционированную свалку к концу 2024 года

На ее месте появится закрытый полигон площадью 14,5 га

ТАСС, 8 августа. Рекультивацию несанкционированной свалки по улице Мудрова в Вологде проведут в 2023-2024 годах по нацпроекту "Экология", появится закрытый полигон площадью 14,5 га. Это позволит в дальнейшем развивать прилегающую территорию, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Это исторический день для Вологды. Еще недавно свалка на улице Мудрова была серьезной экологической проблемой, десятилетиями город не знал, что с ней делать. Наконец решение проблемы найдено. Подрядчик уже на объекте, контракт подписан, сроки определены <…>. К ноябрю следующего года мы получим объект, который не будет оказывать вреда городу. Также благодаря рекультивации свалки мы сможем развивать прилегающие территории, в частности возводить новые жилые дома", - привела пресс-служба слова мэра Сергея Воропанова по итогам подписания акта о передаче строительной площадки подрядчику ООО "Геос".

Проект курирует городской координационный совет по экологии под председательством руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова. По его мнению, рекультивация свалки будет серьезным вкладом в формирование экологического благополучия Вологды, которая первой в России реализует муниципальный экологический стандарт.

Компания "Геос" ранее рекультивировала полигоны в Казани, Челябинске, Владикавказе, Тульской области и Подмосковье. Как отметил директор предприятия Андрей Петлин, проект свалки на улице Мудрова относительно типовой. Рекультивацию проведут в четыре этапа. На первом этапе создадут карьер с определенным уклоном - террикон. Затем тело полигона накроют синтетическими и инертными материалами, которые закроют доступ к воде и перекроют выход образовавшимся газам. На третьем этапе обустроят инженерные системы сбора фильтрата, который появляется в результате фильтрации мусора через воду. Фильтрат пропускают через синтетическую мембрану, в результате образуется чистая вода, пригодная для дальнейшего использования и концентрат, который утилизируется. На четвертом этапе запланирована посадка зелени и уборка в хозяйственной зоне.

Новые инженерные решения на свалке помогут снизить объем отходов. Одно из них - сбор биогаза: летучая фракция, которая образуется при гниении мусора, будет собираться по трубопроводам и сжигаться на высокотемпературных факелах. Закрытая система не допустит проникновения запахов в окрестности.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.