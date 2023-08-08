В нацпарке "Орловское полесье" открыли первый маршрут с использованием электровелосипедов

Общая протяженность трассы составляет около 15 км

ТАСС, 8 августа. Туристический маршрут протяженностью около 15 км, для прохождения которого, помимо классических способов передвижения, используются электровелосипеды, открыли в национальном парке "Орловское полесье". Это первый такой проект в нацпарке, он будет способствовать улучшению экологической обстановки и развитию внутреннего туризма в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе национального парка "Орловское полесье".

"Маршрут состоит из двух дистанций, а время прохождения всего маршрута при учете того, что в целях безопасности и соблюдения ПДД электровелотранспорт движется со скоростью до 25 км/ч, составляет минимум полтора часа. Общая протяженность маршрута - около 15 км", - сказали в пресс-службе, добавив, что для посетителей парка доступно 26 электровелосипедов.

Электровелосипеды приобретены по федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". "Электровелотранспорт является совершенно экологичным средством передвижения, а отсутствие шумовых эффектов позволяет не нарушать покой местных животных", - подчеркнули в нацпарке.

Новый веломаршрут позволяет познакомиться с устройством национального парка, увидеть озера Рясник и Обмеж, при необходимости отдохнуть в специально оборудованных местах. "Маршрут изобилует пейзажами южно-русской тайги, присущими "жемчужине" нашей области - Орловскому полесью", - подчеркнули в нацпарке.

Кроме того, проект будет способствовать развитию внутреннего туризма в регионе. "Развитие именно внутреннего туризма - это приоритет стратегии развития РФ, озвученной президентом РФ", - добавили в пресс-службе.

"Орловское полесье" расположено на северо-западе Орловской области. Парк был создан в 1994 году с целью сохранения уникального сообщества южно-русской тайги и занимает 77 745 га. Хвойные и хвойно-широколиственные леса, перемежающиеся участками лесостепной растительности, придают ландшафтам неповторимое своеобразие. На территории нацпарка зарегистрировано 940 видов растений и 285 видов позвоночных животных. В Красные книги разных уровней занесены 23 вида растений и 89 видов животных.