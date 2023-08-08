Guardian: работники производящего ракеты для Украины завода Британии проведут забастовку

Она продлится две недели, отметила газета

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Рабочие британского предприятия по производству ракет Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на Украину, намерены провести в августе двухнедельную забастовку. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, всего в стачке планируют принять участие около 50 работников завода, расположенного в городке Бит шотландской области Северный Эршир. Рабочие, которые занимаются перемещением и погрузкой ракет, считают себя обделенными по сравнению с персоналом, который занимается их сборкой. По информации профсоюза GMB, разница в зарплатах между этими категориями сотрудников достигает вплоть до £18 тыс. ($23 тыс.) в год. При этом сборщикам ракет зарплаты были недавно существенно подняты для того, чтобы они не уходили на работу в частные фирмы.

"Каждый привносит в свою работу разные навыки, и это должно находить признание, но роль наших членов имеет кардинальное значение для эффективной работы этого важного предприятия. Они лишь просят о справедливости, и поддержка, которую они получили от Шотландии до Украины, показывает, почему они этого заслуживают", - заявила секретарь шотландского отделения GMB Луиз Гилмур.

The Guardian приводит заявление министерства обороны, в котором заверили что забастовка "не окажет влияния на возможности поставлять средства Украине". На две недели стачек ведомство введет в действие план действия в чрезвычайных ситуациях.

Суммарный объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине, достигает £4,6 млрд ($5,8 млрд по текущему курсу). По этому показателю Соединенное Королевство занимает второе место из всех союзников Украины (после США). Среди военной техники, которую Лондон передал ВСУ: ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone, 14 основных боевых танков Challenger 2, а также бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.