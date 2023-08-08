Первый с 1990-х годов групповой переход на яхтах в Петербург стартовал из Калининграда

Яхтам предстоит преодолеть более 1 тыс. морских миль

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Групповой яхтенный переход "Россия на Балтике" из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно стартовал во вторник в Балтийском море. Яхты впервые c начала 1990-х годов преодолеют в общей сложности более 1 тыс. морских миль без заходов в порты, сообщили ТАСС в пресс-службе калининградского Музея Мирового океана, который выступает организатором похода вместе с музеем-заповедником "Петергоф", при поддержке Федерации парусного спорта Калининградской области и яхт-клуба Санкт-Петербурга.

"Все яхты, участвующие в походе, прошли все необходимые процедуры, вышли в Балтийское море и начали переход в Санкт-Петербург. Им предстоит преодолеть более 1 тыс. морских миль", - сказал представитель пресс-службы.

В переходе до Санкт-Петербурга участвуют четыре калининградские яхты: "Одиссей" (капитан Александр Сараневич); "Карина" (капитан Вадим Панибрат); "Тамара" (капитан Юрий Алантьев); "Океан" (капитан Виталий Воронин). Они планируют прибыть к месту назначения 14 августа, преодолев более 500 морских миль. Как отметили организаторы похода, яхты пройдут весь этот отрезок пути без заходов в порты с учетом современной ситуации. Одна из задач, которую ставят перед собой яхтсмены, - это новое открытие маршрута для морских переходов яхт между Санкт-Петербургом и Калининградом.

В Санкт-Петербурге к калининградским яхтсменам присоединятся гафельный куттер "Лукулл" (капитан Александр Силкин) и гафельная шхуна "Ольга" (капитан Игорь Князь). Флот уже в составе шести судов возьмет курс на Калининград 18 августа и прибудет в самый западный регион страны 26 августа, где примет участие в традиционном морском фестивале Музея Мирового океана "Водная ассамблея". В этом году его приурочили к 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей.

Такие морские походы могут стать ежегодными и трансформироваться в полноценную парусную регату. С такой инициативой выступили калининградские яхтсмены. Она поддержана "Петергофом" и Музеем Мирового океана.

Возрождение парусной регаты на Балтике

С 1969 года по 1988 год ежегодно проводилась парусная регата "Кубок Балтийского моря", которую считают одним из ярких эпизодов развития парусного спорта на Балтике в Советском Союзе. Маршрут гонки со временем стал проходить через все Балтийское море, в том числе до города Балтийска в Калининградской области. Его общая протяженность превышала 1 тыс. миль. Участие в гонках принимали экипажи со всей страны, а тому, кто занимал призовые места в таких состязаниях, присваивали звание мастера спорта СССР по парусным гонкам.

Преемником легендарной советской регаты стала парусная регата "Кубок Балтики", которая проводилась ежегодно с 2007 по 2012 год. Музейный морской поход в рамках сотрудничества между музеями - возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике, отметили его организаторы.