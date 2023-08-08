В Госдуму внесут законопроект об упрощенной выдаче удостоверений ветеранов участникам СВО

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо сделать дистанционный обмен документами с Минобороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Депутаты думской фракции ЛДПР разработали и в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об упрощенной процедуре выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам специальной военной операции. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с активистами партии в Волгограде.

"Законопроект [об упрощении процедуры выдачи удостоверений ветерана боевых действий] подготовлен и уже в ближайшее время будет внесен [в Госдуму]. Мы должны сделать дистанционный обмен документами с Минобороны. <…> Мы не должны допустить ситуацию, когда сегодня примерно каждый пятый участник СВО не имеет удостоверения. Вопрос будет решен. <…> У нас через несколько месяцев в стране не останется участников СВО без документов", - сказал Слуцкий в ответ на просьбу волгоградца упростить процедуру получения удостоверений ветерана боевых действий для участников СВО.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий всех участников СВО. Удостоверение служит подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы.