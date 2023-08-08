В Ингушетии пройдут сборы для спортсменов из подшефного района Запорожской области

Для борцов также проведут культурные и развлекательные мероприятия

МАГАС, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии организуют проведение тренировочных сборов в предгорной зоне республики для спортсменов из подшефного Токмакского района Запорожской области. Об этом в Telegram-канале написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Организовали тренировочные сборы по вольной борьбе для спортсменов из Токмакского района Запорожской области. 9 августа они прибудут в республику на две недели и будут размещены на территории республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи" в предгорной зоне. Дал поручение, чтобы для наших гостей подготовили все необходимые условия, как мне доложили, спортсменов в первую очередь обеспечат пятиразовым питанием, медицинским обслуживанием и безопасностью", - написал Калиматов.

По его словам, также для борцов запланировано проведение культурных, досуговых, развлекательных мероприятий, включая экскурсии по горной Ингушетии.

"Они обязательно должны увидеть наши достопримечательности и убедиться, насколько у нас красиво, какие здесь добрые и гостеприимные люди живут. У нас есть договоренности с администрацией Токмакского района о взаимном сотрудничестве. Люди здесь живут непросто из-за известных событий. И им сейчас очень нужны наша помощь и поддержка", - добавил глава региона.

В июле Ингушетия подписала соглашение о сотрудничестве с Токмакским районом. Республика планирует оказать подшефной территории не только гуманитарную помощь, но и строительную, включая ремонт соцобъектов и инфраструктуры. Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации летнего отдыха детей в лагерях Ингушетии.