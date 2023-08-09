В Японии пройдет церемония памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки

Уточняется, что из-за сложных погодных условий ее могут отменить

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки состоятся в Японии. Главная церемония пройдет в усеченном формате из-за сложных погодных условий, вызванных тайфуном "Канун", несколько дней назад "зависшим" к югу от острова Кюсю, на котором расположен город.

На мероприятие не приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие правительственные чиновники. Церемонию также не смогут посетить иностранные послы, дипломаты и обычные гости. В ней, как ожидается, примут участие только представители городских властей. Мэр города Сиро Судзуки заявил ранее, что мероприятие впервые с 1963 года пройдет не в парке Мира, а в закрытом помещении.

Не исключено, что церемония может быть отменена из-за погодных условий. В таком случае он не состоится впервые с 1956 года.

Атомная бомбардировка Нагасаки

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.