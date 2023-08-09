Развожаев заявил об увольнении чиновника после закупки автомобиля на 12 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении чиновника, организовавшего госзакупку французского автомобиля Citroen по стартовой цене от 12 млн рублей для нужд государственной экспертизы города. Закупку отменили во вторник, написал губернатор в Telegram-канале.

По данным единой информационной системы закупок, госэкспертиза Севастополя разместила закупку на лизинг автомобиля Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT с обивкой сидений черной кожей с начальной ценой в 12,7 млн рублей на срок в 5 лет.

"Увидел сейчас в ряде Telegram-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroen по стартовой цене от 12 млн рублей. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена", - написал Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, "это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране", - уточнил глава региона.