Страны бассейна Амазонки договорились создать альянс по борьбе с потерей леса

Они намерены препятствовать незаконной вырубке, а также создавать стимулы для сохранения лесов

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /ТАСС/. Участники саммита Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки договорились создать альянс по борьбе с потерей леса. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном во вторник.

"Создать амазонский альянс по борьбе с обезлесением для продвижения регионального сотрудничества в борьбе с потерей леса для того, чтобы Амазония не достигла точки невозврата", - говорится в тексте.

Страны поставили перед собой цель способствовать реализации мер по борьбе с незаконной вырубкой леса и пожарами, а также прилагать усилия по созданию "финансовых и нефинансовых стимулов для сохранения лесов".

Кроме того, участники саммита призвали развитые страны "выполнить свои обязательства по предоставлению средств" для борьбы с изменением климата и поддержать развивающиеся страны. Государства Амазонии также отметили необходимость "продвижения инновационных механизмов финансирования действий по борьбе с изменением климата, в том числе обмена развитыми странами долга на климатические проекты".

Саммит Амазонского пакта проходит в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, Демократической Республики Конго и Республики Конго, обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и защитников природы.