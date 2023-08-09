Первый замглавы Администрации президента Кириенко совершил поход на гору на Сахалине

Участники этой экспедиции учились ориентироваться по топографической карте, правильно использовать трекинговые палки, укладывать туристический рюкзак, знакомили с редкими образцами островной флоры

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с другими участниками группы совершил поход на гору Российскую в окрестностях Южно-Сахалинска, открыв тем самым в стране серию походов ко Дню физкультурника программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Больше, чем путешествие". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Эстафету походов и восхождений, приуроченных ко Дню физкультурника, от островного региона примут более 50 регионов России.

"Сахалинская область открыла череду традиционных походов различной категории сложности ко Дню физкультурника в преддверии старта Всероссийского молодежного форума "ОстроVа" платформы "Росмолодежь. События". К походу на гору Российскую в окрестностях Южно-Сахалинска присоединился первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с ним в походе приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, руководитель проекта "Уличная классика" Иван Шмонин, олимпийские чемпионы Юлия Ступак и Роман Власов, а также представители "Движения первых", школьники, туристы, участники форума "ОстроVа". Они стартовали от трамплинного комплекса. По пути организаторы учили участников похода ориентироваться по топографической карте, правильно использовать трекинговые палки, укладывать туристический рюкзак, знакомили с редкими образцами сахалинской флоры. Нашлось время и для общественно-полезных занятий. Завершился поход ужином у костра.

Концепция мероприятия была разработана проектом "Развитие пешеходного туризма" программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина. Пешеходный маршрут протяженностью в 11 км и восхождение на гору высотой в 600 м доступны для людей с любым уровнем физической подготовки, рассказали в правительстве.

"Молодость - это про постоянное движение и тягу к чему-то новому, приключениям. Традиция пешеходных маршрутов в наших регионах, которую мы сегодня восстанавливаем и выводим в массы, уникальна тем, что совмещает эти два неотъемлемых элемента молодости. Здесь соединяются полезное - здоровый образ жизни, движение, а также познавательное, когда занятия спортом напоминают настоящую экспедицию и позволяют ближе знакомиться с разными уголками своей Родины", - приводятся пресс-службой слова Разуваевой.

О программе

"Больше, чем путешествие" - программа, благодаря которой свыше 100 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места России, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. Организатор программы "Больше, чем путешествие" - Росмолодежь. Оператором является АНО "Больше, чем путешествие", чья деятельность осуществляется внутри федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

О форуме

Десятый Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 августа, 9 августа состоится его официальное открытие. Регистрацию на юбилейный смотр прошли почти 5,5 тыс. человек из разных регионов страны, из них были отобраны 500 участников. Всего за время его существования в форуме приняли участие более 5 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году форум будет работать по четырем направлениям: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация.