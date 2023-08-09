Решения для беспилотников по поиску людей представят в августе и сентябре

Это произойдет в рамках финала технологического конкурса "Экстренный поиск", в котором примут участие 57 команд

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Готовые решения для беспилотных летательных аппаратов по поиску людей в труднодоступных местах представят в августе и сентябре 2023 года в рамках технологического конкурса "Экстренный поиск". Об этом ТАСС сообщили в Фонде поддержки проектов НТИ.

Технологический конкурс Национальной технологической инициативы организован Фондом поддержки проектов НТИ, МФТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Конкурс направлен на создание доступной и недорогой системы, которую спасатели смогут применять в работе.

"В августе и сентябре 2023 года участники конкурса представят готовые решения БПЛА по поиску людей в труднодоступных местах в рамках технологического конкурса "Экстренный поиск", - сказали в фонде.

Там пояснили, что участники конкурса должны будут представить нейросеть и беспилотник, которые решают задачи поиска пропавших людей без управления оператора и распознавания лиц в автоматическом режиме. Изначально, как сказали в фонде со ссылкой на данные организаторов конкурса, всего было подано 240 заявок из 46 регионов РФ и Белоруссии, из которых успешно прошли отборочный этап и были допущены до квалификационного этапа 147 команд. "До финального этапа были допущены 57 команд, принявших участие в квалификационном этапе, которые загрузили на платформу хотя бы одно успешное решение", - добавили в фонде.

"Команды продемонстрировали новые технические решения по разработке алгоритмов поиска малых и слабозаметных объектов на фоне подстилающей поверхности на основе нейросетевых технологий. Фактически, перед ними стояла задача найти человека, находящегося в поле, лежащего в кустах или стоящего за деревом", - отметили в фонде.

Разработчиками проектов, как сказали в фонде, являются частные компании и физические лица. Они обучали нейросети, которые в режиме, близком к реальному времени, успешно выявляют более 80% людей на местности, а количество ложноположительных срабатываний составляет у лучших решений около 7 случаев на 100 снимков.