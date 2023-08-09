В кабмине не поддержали уголовное наказание за повторное вовлечение детей в курение

В проекте отзыва говорится, что в пояснительной записке отсутствуют данные, которые бы доказывали неэффективность существующих мер административной ответственности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об уголовной ответственности за повторное вовлечение несовершеннолетних в курение. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. По нему Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 151.3, устанавливающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения два раза в течение одного года.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в проекте отзыва.

Отмечается, что в апреле 2023 года были существенно увеличены размеры штрафа, установленные статьей 6.23 КоАП. За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер административного штрафа увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а за те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, - с 3 тыс. до 7 тыс. рублей.

"Вместе с тем пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических и иных данных, свидетельствующих о недостаточности или неэффективности установленных мер административной ответственности. При этом Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности оказывается недостаточным", - говорится в документе.