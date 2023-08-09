Президент Колумбии считает, что "план Маршалла" поможет восстановлению лесов Амазонии

Инициатива заключается в реформировании финансовой системы с целью обеспечения гарантий возрождения лесов

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /ТАСС/. Реформирование экономики и ежегодное выделение бюджетных средств со стороны участников Амазонского пакта может решить проблему сокращения площади лесов бассейна реки Амазонки. С соответствующим заявлением выступил во вторник президент Колумбии Густаво Петро.

"Предложение состоит в том, чтобы реформировать финансовую систему, освободив бюджетные средства в наших странах <…> таким образом, чтобы мы могли разработать всемирный "план Маршалла", а в случае Южной Америки - это могли бы быть постоянные ежегодные инвестиции для создания экономического двигателя возрождения лесов Амазонии , - сказал колумбийский лидер, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. - В противном случае не будет финансовой гарантии возрождения [лесов], и соевые поля продолжат замещать джунгли".

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Саммит Амазонского пакта проходит в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.