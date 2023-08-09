9 августа, 00:57

Минстрой может изменить свод правил для развития безбарьерной среды

Донат Сорокин/ ТАСС, архив
© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

Изменения могут коснуться требований к проектированию жилых построек и жилых помещений, расположенных в общественных зданиях, сообщили "Известия"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минстрой планирует включить в свод правил для развития безбарьерной среды новое понятие - "реабилитационный потенциал придомовой территории", сообщили "Известиям" в министерстве.

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"Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал газете замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Предполагается, что среди решений для развития безбарьерной среды могут быть специальные уличные тренажеры, игровые площадки, объекты дополнительной инфраструктуры на первых этажах, а также создание условий для более мобильного передвижения на придомовой территории, отметила газете заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Элина Ханнанова.

"Известия" сообщили, что планируется изменить требования к проектированию новостроек, социального жилья, общежитий, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, семейных детских домов, а также жилых помещений в составе общественных зданий. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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