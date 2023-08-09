Опрос показал, что жители Татарстана считают себя наиболее финансово грамотными в стране

Респонденты из Волгоградской области, напротив, оценили себя критичнее, чем россияне из других регионов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Наиболее сведущими в вопросах финансовой грамотности считают себя россияне, живущие в Татарстане, Свердловской и Челябинской областях, в также в Москве, указано в исследовании "СберНПФ" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Жители республики Татарстан высоко оценили свое умение распоряжаться деньгами. 89% респондентов из этого региона довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования. С этим согласились также 70% опрошенных из Челябинской области, 66% из Свердловской области, 61% из Москвы и 58% из Нижегородской области", - говорится в исследовании.

Отмечается, что критичнее других себя оценили жители Волгоградской области: они сообщили о существенной (21%) или незначительной (45%) нехватке навыков эффективного распоряжения финансами. Аналогичное мнение по вопросу имеют соответственно 20% и 42% респондентов из Санкт-Петербурга, 15% и 47% из Республики Башкортостан, 13% и 45% из Краснодарского края, 10% и 43% из Воронежской области.

Тройку регионов, жители которых чаще признавались, что теряют деньги из-за пробелов в навыках управления бюджетом, возглавила Саратовская область (58%). Хотя лишь 43% респондентов из региона заявили, что им существенно (13%) или незначительно (30%) не хватает финансовых знаний. Далее следуют Волгоградская область (55%) и Республика Башкортостан (53%).

68% респондентов из Татарстана, 64% из Челябинской области и 62% из Красноярского края заявили, что никогда не сталкивались с убытками. При этом оценка своих финансовых знаний и навыков в этих регионах сравнительно высокая - 89%, 71% и 53% соответственно. О желании повысить свой уровень финансовой грамотности сообщили 81% опрошенных из Волгоградской области, 76% из Республики Башкортостан и 74% из Саратовской области. В среднем по стране этот показатель составляет 63%.

Исследование проводилось среди 1,2 тыс. респондентов из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет.