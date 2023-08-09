9 августа, 01:55

Apple перенесет кнопку завершения вызова в iOS 17

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

По данным телеканала CNBC, она будет располагаться в нижнем правом углу

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple в новой версии программного обеспечения для iPhone намерена перенести кнопку завершения вызова из центра в нижней трети экрана, где она находится сейчас, в нижний правый угол. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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В центре в нижней части экрана теперь будут находиться кнопка переключения на видеозвонок FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами. Корпорация считает, что такое расположение элементов управления будет более эргономичным.

Новая расстановка кнопок появится в операционной системе iOS17, которая выйдет после презентации новых моделей iPhone в сентябре. Сейчас обновленная версия операционной системы проходит проверку в тестовом режиме. Apple еще может отказаться от изменений в дизайне, если столкнется с негативными откликами участвующих в тесте пользователей, отмечает телеканал. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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