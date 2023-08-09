Четверть компаний Москвы и Подмосковья из-за жары ввели щадящий режим работы

51% респондентов также высказались за то, чтобы их работодатель ввел возможность послеобеденного отдыха, говорится в результатах исследования сервиса Superjob

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Каждая четвертая компания Москвы и Подмосковья перевела сотрудников на щадящий режим работы из-за жаркой погоды, а 41% работников разрешили послабления в дресс-коде. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Superjob, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Каждый третий работодатель выполнил рекомендации Роспотребнадзора в связи с аномальной жарой либо готов к их исполнению: 25% уже перевели сотрудников на щадящий режим работы, 7% готовятся выполнить рекомендации в ближайшие дни", - говорится в результатах исследования. Кроме того, о послаблениях в дресс-коде сообщили 41% респондентов, работающих в компании, имеющей корпоративные стандарты одежды.

Еще 51% работников высказались за то, чтобы их работодатель ввел сиесту - возможность послеобеденного отдыха. Почти треть сотрудников (29%) не нуждаются в таком виде отдыха, а 1% заявили, что сиесту у них уже ввели.

Опрос проводился 4-8 августа 2023 года, в нем приняли участие 500 компаний Московского региона и 1,6 тыс. работников столицы и области.

В случаях, если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов - на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса - на четыре часа. Также ведомство предупреждает, что работа на открытом воздухе при температуре больше 32,5 градусов опасна, и советует перенести такие работы на утро или вечер. Последнюю неделю в Московском регионе наблюдается жара, воздух прогревался до температуры выше 30 градусов тепла.