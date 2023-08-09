В России на фоне жары вырос спрос на датчики температуры и увлажнители воздуха

В пресс-службе МТС пояснили, что на первую неделю августа пришлось около 25% продаж устройств от всего летнего периода

МОСКВА, 9 августа./ТАСС/. Пик спроса на датчики температуры и влажности, увлажнители и другие климатические устройства был зафиксирован в России с 31 июля по 6 августа из-за жары в нескольких регионах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, проанализировала спрос на системы для управления микроклиматом в собственной розничной сети. С 31 июля по 6 августа был зафиксирован пик спроса в России на датчики температуры и влажности, увлажнители и другие климатические устройства: на первую неделю августа пришлось около 25% продаж устройств от всего летнего периода", - сообщили в пресс-службе.

Около 55% всех продаж пришлось на датчики температуры и влажности, которые позволяют фиксировать малейшие изменения окружающей среды. 30% продаж ретейлеров заняли умные увлажнители воздуха. В тройку популярных товаров также вошли напольные и настольные умные вентиляторы. Они заняли около 5% продаж.

"Около четверти всех продаж устройств на умные системы для контроля и управления микроклиматом пришлись на Москву и область. Также устройства активно покупали в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде", - подчеркнули в компании.