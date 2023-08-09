В России могут изменить систему контроля качества медпомощи по ОМС

Счетная палата порекомендовала установить критерии экспертиз и порядок их применения с целью повысить выявляемость нарушений, пишут "Известия"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Систему надзора за качеством медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования могут изменить. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо Минздрава в Счетную палату, которое есть в распоряжении газеты.

"Медико-экономические экспертизы и экспертизы качества оказания медицинской помощи проводятся страховыми медицинскими организациями случайным образом по однородным группам, что не способствует профилактике нарушений", - говорится в ответе пресс-службы Счетной палаты "Известиям".

В письме Минздрава сообщается, что Счетная палата рекомендовала установить критерии экспертиз и порядок их применения с учетом так называемого рискориентированного подхода, отметили "Известия".

В Счетной палате газете рассказали, что при появлении таких критериев появится возможность повысить выявляемость нарушений и это "окажет положительное влияние на организацию здравоохранения во всех субъектах России".

В ответе Минздрава "Известиям" сообщается, что применение рискориентированного подхода обсуждала рабочая группа Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая уже "сформировала позицию" по критериям проверки - "по принципам установления четкого перечня рисковых зон" и "с учетом частоты установленных фактов нарушений".