В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Впервые с 1963 года из-за тайфуна "Канун" церемония проходит не в парке Мира, а в одном из местных крытых комплексов

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки, осуществленной США 78 лет назад.

Из-за тайфуна "Канун" главная памятная церемония по случаю годовщины трагедии впервые с 1963 года проходит не в парке Мира в Нагасаки, а в одном из местных крытых комплексов. По традиции минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года над Нагасаки произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29. Из-за плохих погодных условий в церемонии не принимают очного участия премьер-министр Фумио Кисида и правительственные чиновники. Также не смогли прибыть в Нагасаки иностранные послы и дипломаты.

После минуты молчания новый мэр города Сиро Судзуки по сложившейся традиции зачитает декларацию мира, затем перед собравшимися в режиме онлайн с речью выступит глава японского правительства.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая видимость, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически уничтожен. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее в результате облучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, извинений за атомные удары не принес.