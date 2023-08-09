В Курганской области ожидают увеличение турпотока на 15%

В 2022 году регион посетили почти 700 тыс. человек

ТАСС, 9 августа. Почти 700 тыс. человек посетили Курганскую область в 2022 году. Ожидается, что в этом году туристический поток увеличится на 15%, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"По статистическим данным, в 2022 году Курганскую область посетило почти 700 тыс. человек. Это на 403,13 тыс. человек больше, чем в 2021 году. В 2023 году ожидаем увеличение туристического потока на 15% по сравнению с 2022 годом. Основные индикаторы развития туризма в регионе превышают уровень допандемийного периода", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2022 году Курганскую область также посетили более 1,7 тыс. иностранных граждан.

Увеличению туристического потока в регионе способствует создание туристических объектов и комплексов, а также проведение различных фестивалей. В области открыты этнокультурный центр "Савин" - древняя обсерватория, возраст которой более 5 тыс. лет, арт-объект "Жилище раннего железного века", представляющий быт древнего человека, а также арт-объект "Саргатский курган", который знакомит туристов со скифо-сарматской культурой. Также был открыт этнографический комплекс "Казачье подворье", рассказывающий о традициях казачьей культуры и быта. В регионе часто проходят самобытные фестивали и ярмарки, в том числе фестивали "Русское поле", "Купала", "Едем на Савин".