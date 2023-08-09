Гуманитарную помощь отрезанным из-за паводка селам в Приморье доставляют вертолетами

Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, продуктов местным жителям хватит на неделю

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России доставляют гуманитарную помощь в отрезанные из-за паводка от дорожной сети села Красноармейского района Приморья с помощью вертолетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сотрудники МЧС России доставили помощь в пострадавшие от воздействия циклона населенные пункты Приморья. Бортом Ми-8 МЧС России в села Рощино и Дерсу доставлена бутилированная вода и продукты питания - масло, мука и рис. В связи с невозможностью посадки вертолета в некоторые населенные пункты продукты туда будут доставлены на высокопроходимой технике", - говорится в сообщении.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко, который вместе с сотрудниками МЧС побывал в пострадавших районах, продуктов жителям сел, куда доставлена помощь, хватит на неделю, а после спада воды рабочие восстановят дорогу.

Всего к оказанию помощи подтопленным населенным пунктам привлечено более 100 спасателей МЧС России. По состоянию на 9 августа в восьми муниципальных образованиях Приморского края остаются подтопленными 1 частный дом и 406 приусадебных участков. Остаются отрезанными от дорожной сети 4 населенных пункта. Сотрудники МЧС России перевозят людей и доставляют продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.

Также силами МЧС России продолжается оповещение населения об ухудшении погодных условий на пляжах Приморья. Сотрудники МЧС России информируют граждан о грядущей непогоде, призывают покинуть места отдыха и вернуться в населенные пункты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, в бухты Приморья к настоящему моменту зашло два иностранных судна, чтобы укрыться от приближабщегося тайфуна "Ханун".

Приморский край восстанавливается после периода сильных дождей. Уже на 10-11 августа синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. Новые дожди, вызванные влиянием тайфуна "Ханун", возможно приведут к паводкам, которые могут принять характер масштабных наводнений.