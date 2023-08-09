В Москве ожидаются дождь и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление в столице составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный, местами сильный дождь с грозой и градом и до плюс 25 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 13 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.