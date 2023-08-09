Каждый третий работодатель в РФ заявил, что просить о повышении зарплаты лучше раз в год

Половина опрошенных компаний принимает решение о повышении оклада, исходя из готовности сотрудника брать дополнительные обязанности и увеличивать объем работы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей считает, что частота запросов от сотрудника на повышение зарплаты зависит от его достижений. Еще треть руководителей компаний уверена, что лучше просить об увеличении оклада раз в год, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в июле 2023 года, участвовало более 360 российских компаний из всех регионов РФ.

"Больше половины работодателей (56%) считает, что частота запросов на повышение зарплаты зависит от результатов и достижений сотрудника. 31% опрошенных отмечает, что запрашивать повышение зарплаты стоит раз в год. 6% респондентов уверены, что просить повышение нужно раз в полгода. Еще 6% работодателей считают, что это стоит делать еще реже", - говорится в итогах исследования.

Согласно результатам опроса, только 1% участников опроса пришли к выводу, что просить повышение следует раз в квартал.

Аналитики выяснили, что половина опрошенных компаний (50%) принимает решение о повышении зарплаты, исходя из готовности сотрудника брать дополнительные обязанности и увеличивать объем работы. Также 46% работодателей учитывают достижения сотрудника и финансовые возможности компании, 32% - рыночные предложения, 27% - инфляцию за период работы, 15% - оценку работы сотрудника за определенный период и 6% - получение дополнительного образования.

По данным исследования, 42% респондентов указали, что размер увеличения зарплаты зависит от ситуации и обстоятельств. Кроме того, 34% работодателей повышают оклад до 10% от текущего уровня, 20% - на 11-20%, 3% - на 21-30%, и всего 1% - на 31-50%.