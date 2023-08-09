Эксперт: требование проходить УЗИ по назначению врача касается всех клиник

Как сообщил председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов, если частная клиника не соблюдает требование, это является нарушением

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Требование проходить ультразвуковое исследование только по назначению специалиста распространяется на клиники всех форм собственности. Если частная клиника не соблюдает требование, это является нарушением, сообщил ТАСС председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

"Приказ [Минздрава] об утверждении правил проведения ультразвуковых исследований распространяется на все медицинские организации вне зависимости от формы собственности", - сказал он.

Если частная клиника предлагает соответствующую медуслугу без направления специалиста, она совершает нарушение, добавил Юсуфов. "В частной клинике либо должен быть соответствующий врач-терапевт, который говорит, что нужно пройти УЗИ, либо к ним должны приходить по направлению. <…> Небольшим частным клиникам нужно перестраиваться, чтобы работать в рамках закона", - пояснил он.

Генеральный директор медтехкомпании "Доктор Рядом" Александр Андреев также отметил, что все медорганизации работают в рамках единого законодательства. "Мы согласны с тем, что пациент должен иметь назначение на УЗИ от своего лечащего врача. Сам пациент не всегда может корректно определить необходимость УЗИ. <…> Некоторые исследования имеют противопоказания", - сказал он ТАСС.

Законодательство в отношении диагностических процедур нужно пересмотреть, полагает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. В беседе с ТАСС она отметила, что прохождение УЗИ на современном оборудовании "не несет осложнений для пациента и является наиболее безопасным инструментальным исследованием на сегодняшний день".

Ранее Верховный суд РФ признал законным запрет проведения УЗИ без направления лечащего врача. Как пояснили в пресс-службе Минздрава России, дополнительные ограничения вводиться не будут.