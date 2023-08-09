Регионы Дальнего Востока до конца года намерены восстановить в ДНР почти 200 соцобъектов

Как заверил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, в эксплуатацию уже ввели 33 объекта

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа до конца года планируют восстановить в Донецкой Народной Республике почти 200 социальных объектов. Об этом во время рабочей поездки в Донбасс сообщил ТАСС заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Регионы Дальнего Востока отвечают за восемь освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Я туда регулярно выезжаю, смотрю, как идет работа. Отмечу, что все объекты, которые мы брали на себя в 2022 году, были построены качественно и в срок. Думаю, сохраним эту традицию и на 2023 год. В этом году к ремонту запланировано 198 объектов. Строительно-монтажные работы ведутся на 62 объектах 23 подрядными организациями в количестве 392 человека с использованием 35 единиц спецтехники. Уже завершены строительно-монтажные работы более чем на 60 объектах, из них сданы 33 объекта", - сказал вице-премьер.

Трутнев проинспектировал работы в нескольких городах республики. Одним из первых объектов стала школа №1 в Старобешево. В ней провели замену кровли двух корпусов, крыльца, входных дверей и уличного освещения, выполнили облицовку учебного корпуса начальной школы. Сейчас подрядчик меняет полы, двери, систему отопления, электро- и водоснабжения, а также водоотведения. Ведется благоустройство территории вокруг школы. Для образовательного учреждения закупили дополнительное учебное оборудование и спортинвентарь. К 1 сентября подрядчик завершит ремонт начального корпуса школы. Вице-премьер поручил дополнительно мобилизовать строителей и организовать проведение двухсменной работы на объекте.

Еще одним объектом, который посетил Трутнев, стал будущий парк "Победа" в Кировском, где идут строительные работы. Все коммуникации уже проложены, ведутся работы по укладке брусчатки и демонтажу ванны старого бассейна.

"В прошлом году было восстановлено около 300 объектов, в том числе 31 школа, 10 детских садов, 2 больницы, 6 МКД, 274,2 тыс. кв. м дорог, 4,45 км водоводов, пробурена 21 скважина, построено 18 детских площадок. Закуплено и передано МО ДНР 84 единицы автомобильной и специальной техники, доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи", - уточнил он.

Трутнев добавил, что в восстановительных работах на территории ДНР участвуют 11 дальневосточных регионов, от каждого из которых сформированы рабочие группы. Основной упор дается на восстановлении тепло- и водоснабжения, объектов энергетики детских садов, школ и больниц.