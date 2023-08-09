В Новосибирской области планируют переоборудовать пустующие помещения для нужд колледжей

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, регион вышел на 100%-ную загрузку в системе среднего профессионального образования

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. В Новосибирской области, где студенты многих колледжей учатся в две смены, планируют переоборудовать часть находящихся в госсобственности не используемых помещений под нужды образовательных учреждений. Такими планами в пресс-центре ТАСС поделился министр образования региона Сергей Федорчук.

"Это те площади, которых сейчас в системе профессионального образования нет, но губернатор поддержал идею, чтобы эти площади брать в оборот и увеличивать мощности наших образовательных организаций. Мы нашли несколько таких помещений и будем предлагать ремонтировать эти помещения, восстанавливать их образовательный потенциал и набирать дополнительно студентов", - сказал он.

Министр уточнил, что перечень помещений определен, однако их переоборудование будет зависеть от возможностей бюджета. По его словам, регион вышел на 100%-ную загрузку в системе среднего профессионального образования. "У нас многие колледжи сегодня работают в две смены", - отметил Федорчук.

Глава регионального Минобразования добавил, что в 2023 году за счет бюджета в образовательные организации примут более 9,5 тыс. студентов. При этом общее количество заявлений, которое подали в приемную кампанию, составило 25 тыс.