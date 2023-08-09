На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По прогнозу, местами порывы ветра достигнут 20 м/с

ТАСС, 9 августа. Дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 9 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем в Пуровском, Надымском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем может достигнуть +20 градусов, местами +25 градусов.