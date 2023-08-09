В Новосибирской области перенесли на 2024 год ввод части строящихся по проекту ГЧП школ

К 1 сентября 2023 года в регионе планируют достроить два учебных заведения

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Ввод шести школ, строящихся по проекту государственно-частного партнерства в Новосибирской области, перенесли на 2024 год. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

"Там начальный этап строительства идет, где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла. Да, [ввод планируется в 2024 году]", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Колмаков сообщил, что до конца года в области планируют ввести еще пять школ в рамках заключенных госконтрактов. Две из них планируют достроить к 1 сентября.

В январе президент России Владимир Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова во время встречи, которая проходила по видеосвязи, уделить особое внимание решению проблемы обучения в две смены в школах. Ранее заместитель губернатора Сергей Нелюбов сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году запланирован ввод 14 новых школ общей мощностью более 10 тыс. новых мест. Шесть из них построят по концессионному соглашению.

Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тыс. мест до конца 2024 года.