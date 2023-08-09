В Кургане до 11 августа прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В городе объявили первую степень опасности по НМУ

ТАСС, 9 августа. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожидаются в Кургане и на отдельных территориях Курганской области до утра 11 августа, сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 10:00 (08:00 мск) 11 августа 2023 года на территории Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.