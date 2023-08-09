9 августа, 06:35

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юлии Борисовой

Как отметил президент, актриса была талантливой и оставила о себе добрую память

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, советской и российской актрисы Юлии Борисовой в связи с ее смертью.

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"Актриса блистательного таланта, она была хранительницей легендарных традиций отечественного драматического искусства, знаменитой вахтанговской школы", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Борисова оставила о себе добрую память в сердцах родных, друзей и всех, кто знал и ценил ее уникальное дарование. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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