Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юлии Борисовой

Как отметил президент, актриса была талантливой и оставила о себе добрую память

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, советской и российской актрисы Юлии Борисовой в связи с ее смертью.

"Актриса блистательного таланта, она была хранительницей легендарных традиций отечественного драматического искусства, знаменитой вахтанговской школы", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Борисова оставила о себе добрую память в сердцах родных, друзей и всех, кто знал и ценил ее уникальное дарование.