В Москве приступили к замене асфальта на Бережковской набережной

После окончания работ специалисты нанесут осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к замене асфальта на Бережковской набережной в Москве, планируется обновить более 64 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной. В общей сложности планируется обновить более 64 тыс. кв. м асфальта. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что после окончания работ специалисты нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 млн. кв. м асфальта. Для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.