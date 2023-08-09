Часы на токийской улице Гиндза украсят образом Мики Мауса к 100-летию Walt Disney

Увидеть обновленный циферблат можно будет с 5 октября по 18 ноября

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Циферблат часов на токийской улице Гиндза, которые являются одним из символом Токио, украсят образом Мики Мауса к 100-летию компании Walt Disney. Об этом объявила компания Seiko Group, управляющая этим объектом.

Башня с часами будет украшена каким-либо изображением впервые с 1894 года. Полюбоваться необычным видом можно будет с 5 октября по 18 ноября - эта дата считается "днем рождения" мультипликационного героя.

На циферблате диаметром 2,4 м будет изображен персонаж, а его руки будут выполнять роль часовой и минутной стрелок.

Компания Walt Disney была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями. За годы работы мультипликаторы студии создали десятки известных образов и персонажей.