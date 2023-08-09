В Свердловской области организовали мониторинг 14 водоемов

На эти цели направили 5,8 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Мониторинг 14 озер, водохранилищ и рек организовали в Свердловской области, по результатам исследований составят план по расчистке водоемов в последующие годы. Об этом сообщил журналистам региональный департамент информационной политики.

"Водоемы Свердловской области, нуждающиеся в реабилитации, укреплении берегов или очистке от илистых отложений, включат в региональную программу оздоровления водных объектов. Для этого региональным министерством природных ресурсов и экологии организован специальный мониторинг 14 озер, водохранилищ и рек", - говорится в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Мамонтова, на проведение мониторинга из областного бюджета в 2023 году направили 5,8 млн рублей. "Результаты исследований станут основанием для работ по расчистке водоемов в последующие годы. Сейчас водные объекты детально обследуются и те, которым необходимо оздоровление, уже в этом году будут включены в новый региональный проект в "Предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов", - добавил он.

В частности, исследования проведут на Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), канале между озерами Боевское и Щелкунское, а также озерах Щелкунском, Окуневском, Балтым и Багаряк. Планируется проанализировать глубину водоемов, мест, где есть заиливание дна, разрушения берегов и другое.

Кроме того, участки водоемов, где зафиксировали сильное обмеление и зарастание водорослями, будут анализироваться дополнительно для выяснения причин. В департаменте отметили, что это может происходить как из-за природных факторов, так и на фоне хозяйственной деятельности человека.