Папа Римский сообщил, что молится за жертв стихийных бедствий в Словении и Грузии

В Словении при наводнении погибли 6 человек, в Грузии жертвами схода оползня стали как минимум 20 человек

ВАТИКАН, 9 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по окончании традиционной коллективной аудиенции в Зале Павла VI сообщил, что молится за жертв наводнения в Словении и оползня в Грузии.

"В последние дни Словению и Грузию затронули серьезные стихийные бедствия, которые привели к жертвам и разрушениям. Я молюсь за погибших и выражаю поддержку их семьям и всем, кто страдает из-за этих бедствий. Я благодарю всех, кто предложил свою помощь", - сказал он.

Коллективная аудиенция в среду прошла впервые после июльского перерыва.

В Словении в результате крупнейшего в современной истории страны наводнения погибли шесть человек, от удара стихии пострадали две трети территории республики. 3 августа в высокогорном крае Рача в Грузии сошел крупный оползень, жертвами стали как минимум 20 человек. Среди погибших есть гражданка России. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Общая площадь места бедствия составила 26 га.