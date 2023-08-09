СБУ за 1,5 года открыла 65 дел против священников УПЦ

В службе отметили, что уголовные дела заведены после начала специальной военной операции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что с февраля 2022 года возбудила 65 уголовных дел в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"По материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ (МП)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ уточнили, что уголовные дела заведены после начала специальной военной операции. Суды за это время вынесли 15 обвинительных приговоров в отношении священнослужителей УПЦ. Кроме того, 19 священников, которых обвинили в наличии гражданства России, лишили украинского паспорта.

Ранее в СБУ сообщали, что в 2022 году ее следователи возбудили 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев, украинского гражданства были лишены 13 иерархов УПЦ.

Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий, а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский.